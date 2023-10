ADL ha scelto di tenere Osimhen, consapevole del rischio: è pronto a cederlo in estate

Aurelio De Laurentiis la scorsa estate poteva cedere Victor Osimhen, invece ha deciso di tenerlo. Con rischio calcolato,

Aurelio De Laurentiis la scorsa estate poteva cedere Victor Osimhen, invece ha deciso di tenerlo. Con rischio calcolato, scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Il messaggio è chiaro: De Laurentiis ha scelto di tenere Osimhen nonostante le ricche proposte arabe, ha provato ad arrivare al rinnovo del contratto con i dodici incontri estivi con Calenda, avvistato negli ultimi giorni in un colloquio con i dirigenti Micheli e Meluso. Non ce l’ha fatta ma ha messo in conto il rischio, cioè l’ipotesi di doverlo poi cedere ad un anno dalla scadenza del contratto".