ADL ieri al Maradona: lavori anche per la Champions con investimento da 2,4mln, i dettagli

Lavori in corso per lo stadio Maradona. Il presidente De Laurentiis ieri ha partecipato al sopralluogo allo stadio

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Lavori in corso per lo stadio Maradona. Il presidente De Laurentiis ieri ha partecipato al sopralluogo allo stadio per verificare l'avanzamento dei lavori. Il quotidiano Repubblica fa sapere che la cifra complessiva dei lavori è di 2,4 milioni per l'ammodernamento del Maradona. I lavori riguarderanno la tribuna autorità con area hospitality con ben 5 sale sfruttate anche per la Champions.