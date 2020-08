ADL incontra un nuovo socio dell'Atletico: Milik può finire a Madrid

Pista spagnola per Arek Milik. Il polacco lascerà Napoli (contratto in scadenza nel giugno 2021) e da tempo si parla di un suo possibile passaggio alla Juventus. C'è però da registrare un incontro con l'Atletico Madrid del patron De Laurentiis, come racconta 'Il Mattino'.

"Attenzione a una serie di piste: giorni fa a Capri, ha fatto visita a De Laurentiis uno dei nuovi soci dell’Atletico Madrid, Iden Ofer. Il patron azzurro lo ha stregato ed è chiaro che tra i due club ci sia una pista privilegiata. Che per esempio potrebbe portare Milik a Madrid".