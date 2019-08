ADL infastidito dalla campagna arbitrale contro Mertens: Orsato fischietto meno gradito per la Juve

De Laurentiis infastidito e preoccupato dalle parole di Rizzoli contro Mertens dopo l’episodio del calcio di rigore assegnato al Napoli contro la Fiorentina. Lo scrive l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, che spiega come al patron non sia andata giù la campagna mediatica contro il suo attaccante posta in essere dai vertici arbitrali. Al patron non piace che a Mertens venga attaccata l’etichetta di ‘tuffatore’ ed attende con grande interesse la designazione arbitrale per Juve-Napoli: la soluzione Orsato è quella che piacerebbe meno al Napoli (visti i trascorsi di quel famigerato Inter-Juve).