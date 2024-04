ADL le ha provate tutte per risollevare il Napoli: ecco l'ultima mossa

I risultati non sono arrivati, l’impresa contro il Barcellona non è stata compiuta, il Napoli in campionato è ottavo

Aurelio De Laurentiis in questa stagione le ha provate tutte per risollevare il Napoli. Ha seguito il lavoro di Garcia sul campo per un paio di settimane dopo la sconfitta contro la Fiorentina, puntato su tre allenatori con metodologie e stili di gioco differenti, ,ma non solo come scrive il Corriere del Mezzogiorno.

Il presidente azzurro ha mandato il Napoli in ritiro dopo la sconfitta contro il Torino d’inizio gennaio, provato a scuotere gli animi, promesso premi per obiettivi come la qualificazione ai quarti di Champions o l’accesso al Mondiale per Club. I risultati non sono arrivati, l’impresa contro il Barcellona non è stata compiuta, il Napoli in campionato è ottavo