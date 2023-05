ADL minaccia di far saltare festa in Piazza Plebiscito senza accordo con Rai o Mediaset

"Altrimenti, addio Plebiscito: non resta che lo stadio Maradona"

De Laurentiis quasi minaccia di mandare tutto all’aria in piazza Plebiscito se non riuscirà a trovare un’intesa con la Rai o con Mediaset in grado di garantire «la prioritaria centralità all’evento celebrativo dello scudetto del Napoli». Questo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sull'organizzazione della festa scudetto prevista per il 4 giugno.

"Manfredi riferisce che soltanto per allestire le 4 piazze di Napoli (piazza del Plebiscito, piazza Mercato, Bagnoli e Scampia) più qualche altra dell’area metropolitana costerà, come da preventivo, circa 450 mila euro. Ma il patron del Napoli torna ancora a spazientirsi. Per lui coinvolgere anche gli altri Comuni, al di fuori di Napoli, diventa rischioso e caotico per l’organizzazione. E forse non ha tutti i torti. «Io sono già alle prese — riferisce — con i problemi di collegamento tv: ci sono New York, Toronto, Buenos Aires che aspettano. Dobbiamo realizzare un evento che sia visibile e fattibile, degno della grandiosità di Napoli. Non possiamo allargarci a chissà quante altre piazze». Sì, certo — avrebbe ammesso — è giusto che vi siano pure i festeggiamenti spontanei, ma l’immagine di Napoli e del Napoli nel mondo deve essere accuratamente tutelata. Altrimenti, addio Plebiscito: non resta che lo stadio Maradona, con i 22 mila da fare accedere — a pagamento — sul campo, il palco mobile 15x15 metri con quattro scale alla Escher e i paracadutisti che si lanciano dal cielo con i palloni azzurri. E sai che apoteosi pop".