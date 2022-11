ADL, niente ritiro in Turchia: è da poco rientrato dagli States

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino il patron non sarà a seguito della banda di Spalletti nei giorni di lavoro ad Antalya.

"Aurelio De Laurentiis è tornato già da più di qualche giorno in Italia dopo il suo lungo viaggio negli Stati Uniti. Il patron azzurro però,, non seguirà gli azzurri ad Antalya nel ritiro turco, restando qui in Italia" spiega il quotidiano.