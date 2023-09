ADL, niente trasferta in Portogallo: il motivo

A spiegare il motivo dell'assenza in Portogallo del patron è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

"Da Braga, in diretta televisiva, Garcia verrà amabilmente «vivisezionato» da Aurelio De Laurentiis, rimasto a casa per essere al matrimonio del Rettore della Federico Il, Matteo Lorito, però poi salito immediatamente sulla propria Cattedra, quella che qualsiasi presidente, Adl incluso, si assegna nella buona e pure nella cattiva sorte".