ADL non era a Castel Volturno per il confronto Ancelotti-squadra: patron oggi a Milano

Non c'era Aurelio De Laurentiis stamattina a Castel Volturno. Carlo Ancelotti ha tenuto un confronto con la squadra, durato circa un'ora, per analizzare la crisi profonda che vive il Napoli. Il patron, però, non poteva essere presente poiché in viaggio per Milano, in vista dell'assemblea della Lega Serie A in programma oggi. A riportarlo è il Corriere dello Sport nella sua edizione online.