ADL non sarà allo stadio per Napoli-Milan: il motivo e dove vedrà la partita
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Aurelio De Laurentiis non sarà al Maradona in occasione della partita contro il Milan, in programma lunedì alle 20.45. Giorno di Pasquetta: il presidente del Napoli, infatti, partirà nelle prossime ore per gli Stati Uniti, dove sarà alle prese per un po’ di giorni con una serie di impegni lavorativi. E dove, di conseguenza, trascorrerà le festività pasquali. Dunque, con ogni probabilità assisterà alla sfida con il Milan, e all’assalto della squadra di Conte al secondo posto, dalla California. Dalla sua casa di Los Angeles, per la precisione. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
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