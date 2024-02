ADL non sarà allo stadio per Sassuolo-Napoli: il motivo

svelare il motivo dell'assenza del presidente è l'edizione odierna de Il Mattino.

Aurelio De Laurentiis assente al Mapei Stadium per la sfida tra il suo Napoli ed il Sassuolo, gara valevole per il recupero della 21esima giornata. A svelare il motivo dell'assenza del presidente è l'edizione odierna de Il Mattino.

"Importante appuntamento per un forum sul calcio mondiale organizzato dal Financial Times oggi e domani. Previsti tra gli altri gli interventi di Gopaladesikan (Atalanta), Gerry Cardinale (Milan), Souloukou (Roma) e Aurelio De Laurentiis che per questo motivo, difficilmente sarà presente al Mapei" si legge sul quotidiano.