ADL non si perde un allenamento: non è stato un caso l'orario della conferenza

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha ricordato che l'appuntamento alla stampa ieri è stato dato da De Laurentiis alle 18

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha ricordato che l'appuntamento alla stampa ieri è stato dato da De Laurentiis alle ore 18 proprio per non perdersi nemmeno un minuto della seduta pomeridiana, svolta dalla squadra ieri a Castel Volturno. Il patron ormai segue sempre le sedute ed è vicino alla squadra e all'allenatore in un momento complesso dal quale ripartire quanto prima.