ADL pensa ad una rivoluzione estiva: i nomi di tutti i possibili partenti

Aurelio De Laurentiis pensa ad una rivoluzione estiva, soprattutto se la squadra non riuscirà a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Certo è che senza Champions non si potranno tenere due “bomber” di scorta come Raspadori e Simeone, che con Mazzarri non hanno mai segnato in A. Urge una svolta per meritarsi un posto nel progetto futuro. A Gollini scade il prestito, ma si proverà a riaverlo, mentre Traoré ha un riscatto altissimo. Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui hanno un certo peso all’interno dello spogliatoio, ma il loro rendimento stagionale è al di sotto delle aspettative.

Cajuste e Lindstrom, colpi dell’estate scudettata, non hanno ancora dimostrato di essere da Napoli. Demme e Zielinski stanno già organizzando il trasloco. Pensare a un riscatto di Dendoncker oggi è utopia, mentre per Osimhen si aspetta solo l’assegno da 130 milioni: Victor e il club sono stati chiari sul futuro. Ostigard stava salutando a gennaio, probabilmente lo farà in estate, mentre anche l’avventura di Meret sembra ai titoli di coda".