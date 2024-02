ADL preoccupato: Champions lontana, ma è fondamentale per conti e mercato

Il Napoli è sempre più nell’elite dei club europei a livello economico e lo testimoniano i rapporti degli analisti che hanno studiato i bilanci del club

Il Napoli è sempre più nell’elite dei club europei a livello economico e lo testimoniano i rapporti degli analisti che hanno studiato i bilanci delle società del 2023. In vista della prossima stagione, però, le cose potrebbero cambiare e Aurelio De Laurentiis è preoccupato. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Se da un lato il presidente Aurelio De Laurentiis può gongolare per gli introiti che hanno generato lo scudetto e i quarti di Champions, ora è preoccupato che non possa fare altrettanto la prossima stagione visto che al momento è fuori da ogni competizione europea e la corsa al quarto posto, utile per la qualificazione alla massima competizione continentale, è di fondamentale importanza".