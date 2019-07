ADL prepara il ciak giusto: James e Icardi per l'Oscar, ma non solo

"ADL prepara il ciak giusto. James e Mauro per l'Oscar". Questo il titolo dell'edizione odierna di QS, che sottolinea come il presidente De Laurentiis voglia prelevare sia il campione colombiano che quello argentino. "Napoli - si legge nel sottotitolo - Ieri il raduno di Ancelotti & C. tra grandi propositi". Fra i giocatori ricercati dal patron dei partenopei non ci sono solo Mauro Icardi e James Rodriguez, ma anche gli altri reparti sono da puntellare, a cominciare dal centrocampo.