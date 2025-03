ADL pronto a stanziare un budget monstre per il mercato estivo: la cifra

Il Napoli pianifica già il suo futuro e sta gettando le basi per tornare nell’Europa che conta nel migliore dei modi.

Aurelio De Laurentiis prepara un mercato importante per l'estate, soprattutto in caso di ritorno in Champions League che garantisce introiti molto cospicui con la sua nuova formila. Come spiega Il Mattino in edicola, il Napoli pianifica già il suo futuro e sta gettando le basi per tornare nell'Europa che conta nel migliore dei modi.

Forte di un tesoretto che si ritroverà a giugno (composto da una cifra vicina ai 200 milioni di euro). De Laurentiis darà il via alla fase due della ricostruzione. Al di là della conquista o meno dello scudetto, considerando virtualmente ipotecata (almeno) la qualificazione alla prossima SuperChampions il club azzurro si sta muovendo per garantire a Conte una rosa ampia, di qualità e prospettiva.