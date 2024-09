ADL rilancia la questione Maradona: lunga concessione e lavori per Euro 2032

Secondo il quotidiano il presidente, che festeggia i 20 anni alla guida degli azzurri, vuole chiudere in maniera positiva la trattativa con il sindaco Gaetano Manfredi per quanto riguarda lo stadio con una lunga concessione e i lavori adatti per ospitare Euro 2032. Resta sempre in piedi la costruzione del Centro Sportivo, a cui più volte il patron ha fatto riferimento.