Aurelio De Laurentiis non ci sarà sia per il pranzo Uefa che per la gara di questa sera col Liverpool

TuttoNapoli.net Aurelio De Laurentiis non ci sarà sia per il pranzo Uefa che per la gara di questa sera col Liverpool: da oggi, infatti, come riferito dal quotidiano Il Mattino, il presidente del Napoli è ospite dal Festival del Cinema di Venezia.