ADL sarà a Francoforte: sogna i quarti di Champions per due motivi

Aurelio De Laurentiis sarà a Francorte per sostenere il suo Napoli nella sfida di Champions League all’Eintracht che si giocherà martedì sera. Lo riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come il patron tenga molto al passaggio del turno ed all'accesso per la prima volta nella storia ai quarti della competizione.

"È una questione di bonus Uefa, ma anche per il valore del brand sarebbe un qualcosa di unico. Ma è il campionato l'obiettivo: nessuno chiederà a Spalletti di vincere la Champions, ma arrivare ai quarti sarebbe davvero la ciliegina su una stagione indimenticabile".