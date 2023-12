ADL, serrato incontro con Mazzarri: hanno trattato due temi

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis, ieri, dopo il ko col Frosinone, è stato a Castel Volturno. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il presidente del Napoli ha avuto un serrato confronto con l'allenatore, Mazzarri.

Il patron ha voluto capire di più su tutto ciò che non ha funzionato e discutere delle strategie per il mercato di gennaio. Le problematiche principali sono fisiche e di natura atletica, dopo la Roma per la prima volta il Napoli avrà una settimana per preparare la prossima partita, anche se ci saranno nel mezzo le vacanze di Natale.