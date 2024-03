ADL si fida di Benitez che gli ha consigliato un allenatore italiano

Idea Pecchia per la panchina del Napoli. Lo sponsorizza Benitez che proprio a Napoli lo scelse come vice

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Idea Pecchia per la panchina del Napoli. Lo sponsorizza Benitez che proprio a Napoli lo scelse come vice. Il tecnico spagnolo è rimasto in ottimi rapporti con De Laurentiis e il presidente azzurro si fida molto del suo parere.

Rafa è molto più di un amico, è persona di fiducia del presidente e sicuramente darebbe parere favorevole all’ipotesi Pecchia. Che intanto, negli anni da primo allenatore, ha dimostrato un’applicazione feroce: gli manca il salto in A, che non sembra temere. E Napoli sarebbe il top. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.