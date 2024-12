ADL studia l'asse con l'Empoli: individuati un possibile acquisto a gennaio e uno in estate

vedi letture

Il Napoli è impegnato su più fronti: quello del campo, per difendere il primo posto in campionato, e quello del mercato in vista della sessione invernale. Stando a quello che riporta Il Mattino, tra i giocatori in cima alla lista del presidente Aurelio De Laurentiis c'è Jacopo Fazzini: talentuoso centrocampista dell'Empoli.

Il presidente partenopeo, per assecondare questo suo desiderio, è partito all'assalto del classe 2003. Il centrocampista empolese viene valutato attorno ai 20 milioni ed è uno dei colpi che ha in mente il Napoli nella finestra di gennaio. Anche perché nell’affare potrebbero essere inserite anche della contropartite. Trattativa iniziata già ad agosto, ma poi frenata per dare spazio ad altre priorità. Per Ardian Ismajli, il difensore centrale che a giugno va a scadenza, si aspetterà invece l’estate.