ADL, summit di mercato con Ancelotti ieri sera: presente anche l'ad Chiavelli

Giornata intensa, quella di ieri, per Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è stato a Milano per l'assemblea di Lega (si discuteva di calendario) e poi è rientrato con Chiavelli in albergo a Dimaro. La sera summit di mercato alla presenza di Ancelotti, un modo per confrontarsi "su quello che sta per succedere o accadrà, prima o poi". Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.