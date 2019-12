ADL torna al San Paolo? Presenza in tribuna in dubbio per il match col Bologna

Aurelio De Laurentiis potrebbe essere in tribuna per la partita di oggi contro il Bologna. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che si sofferma sulla scossa arrivata nel match con il Liverpool e che deve per forza proseguire anche oggi per uscire dalla crisi. Il patron azzurro ha l'agenda piena di appuntamenti per lunedì mattina - si legge - e soltanto in mattinata deciderà se essere o meno al San Paolo nel pomeriggio.