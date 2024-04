ADL torna alla carica di Conte: contatti continui, stima e amicizia. E' il sogno per la panchina

In arrivo un nuovo direttore sportivo per il Napoli, poi toccherà alla scelta del nuovo allenatore. Il sogno di De Laurentiis è sempre Antonio Conte.

Come ricorda il Corriere dello Sport, il presidente gli aveva offerto il Napoli già a ottobre, al tramonto della parentesi Garcia, ma lui non reputò maturi i tempi per motivazioni personali. Ma Adl è tornato alla carica, non ha mai smesso, e in virtù del rapporto personale costruito con amicizia, stima e rispetto reciproci resta in attesa: il rapporto diretto include dialoghi, contatti, chiacchierate. Conte è il sogno, non un miraggio, ma si vedrà.