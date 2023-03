ADL trova alleati nella sua battaglia contro i fondi: il patron del Milan è d'accordo con lui

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Fondi sempre più lontani dal calcio italiano. Aurelio De Laurentiis ne sarà contento, visto che è una sua battaglia e ora ha un alleato anche in Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Lo scrive La Repubblica: "Non si sa ancora se verrà scelta la strada di finanziatori o di soci. Si sa che fra banche internazionali e fondi si sono fatte avanti con la Lega Calcio in nove, con sette di interesse, da Jp Morgan o Golden Sachs, alla tedesca Deutsche Bank. L’ipotesi di finanziamento offerto sarebbe intorno a 1,35 miliardi di euro. Ma Gerry Cardinale, uomo d’affari americano, da un anno proprietario del Milan, sostiene che i fondi di private equity “carichi di capitali ma senza piani industriali”, sarebbe meglio non entrassero nel nostro calcio.