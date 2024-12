ADL, ulteriori dichiarazioni: "Ricostruzione passa dall'Europa. In 14 anni un solo incidente..."

Intervenuto a margine della presentazione del libro di Mimmo Carratelli in collegamento da remoto, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis s'è schierato al fianco delle scelte di Antonio Conte. Di seguito alcuni ulteriori passaggi riportati quest'oggi da Il Mattino: "Tutto, condivido in pieno la scelta di cambiare contro la Lazio undici giocatori. Ha fatto benissimo a far giocare tutti gli altri undici calciatori. È stato un super allenamento con la Lazio ed è stata la scelta giusta, quella migliore. Anche una lezione di vita sportiva alla squadra. Sapevamo che cambiando così tanto non sarebbe stato facile, chiaro che se ne avessimo cambiati di meno ci sarebbe stato più equilibrio e magari sarebbe andata in maniera diversa. Ma a me non importa: il tecnico doveva dare spazio e lo ha dato. E io dico che ha fatto benissimo. Non importa il risultato. Possiamo permetterci di fare delle sperimentazioni".

Ed ancora sull'obiettivo che "è la ricostruzione, che passa attraverso il ritorno in Europa. Sono contento, condivido tutto, in questi 14 anni da quando siamo tornati in serie A solo l’anno scorso abbiamo avuto un incidente di percorso. Dimentichiamo. Sta succedendo anche ad altre squadre. In questo libro ci sono storie di vittorie. E spero tanto che vengano raccontate anche altre vittorie del Napoli".