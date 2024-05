Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'attaccante nigeriano

ADL voleva il 'duecentino', ora per Osimhen non avrà un euro in più della clausola. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'attaccante nigeriano: "È una situazione che visti i presupposti va bene a tutti. Giocare bene, segnare, scalare la classifica, non svalutare il proprio cartellino, che per il Napoli vale 130 milioni. Così dice la clausola. Non un euro in più, figuriamoci uno in meno. Meno comunque di quanto aveva rifiutato un anno fa De Laurentiis quando il Psg bussò alla sua porta. I francesi offrirono 150 milioni, ma il presidente rifiutò.

Voleva il famoso “duecentino”, una cifra oggettivamente congrua per quanto aveva fatto vedere Osi nell’anno dello scudetto e in linea con le cifre che giravano sul mercato, soprattutto quello saudita. Ora però il Psg è pronto a investirne 90, praticamente 40 in meno della clausola con cui DeLa l’ha blindato grazie al rinnovo del contratto. Resta in primissima fila: è il colpo da sogno per il dopo Mbappé, visto che sia Gonçalo Ramos che Kolo Muani, i due centravanti della rosa di Luis Enrique, non hanno convinto del tutto, nonostante gli investimenti pesanti fatti la scorsa estate dalla proprietà qatariota.