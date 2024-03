ADL vuole l'Europa a tutti i costi: il calendario è dalla sua parte

Il Napoli conserva inalterato suo ranking Uefa (è al 15esimo posto al pari della Juventus) ma è destinato a scendere

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis è il presidente di un club che è in Europa ininterrottamente da quattordici anni e non vuole che questa striscia si fermi. Il suo obiettivo, dunque, è che il Napoli centri la Champions League o anche una delle altre due coppe europee. Questo è quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno:

"Il Napoli conserva inalterato suo ranking Uefa (è al 15esimo posto al pari della Juventus) ma è destinato a scendere se l’anno prossimo non parteciperà ad alcuna competizione continentale. E sarebbe uno smacco per De Laurentiis dopo aver costruito un certo tipo di blasone e aver partecipato per quattordici anni consecutivi a una coppa europea. Non restano che, quindi, le dieci partite da disputare in campionato con le Roma, Atalanta e Bologna che dovranno tutte venire a giocare al Maradona. L’unica sfida esterna è al Franchi contro la Fiorentina".