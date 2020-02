ADL vuole vedere di più Lozano, Gattuso lavora col messicano per un nuovo ruolo

Una stagione tutt'altro che positiva per Hirving Lozano. Dopo l'arrivo all'ombra del Vesuvio, per il messicano è arrivato subito il gol contro la Juventus, per poi restare lontano dagli standard di alto livello che tutti si aspettavano dopo il versamento di 42 mln di euro nelle casse del Psv Eindovhen. Ecco perchè - come scrive oggi il Mattino - il presidente De Laurentiis spera di vedere in campo più spesso l'investimento più importante della sua gestione napoletana. Gattuso, allo stesso modo, sta lavorando con lo stesso Lozano per dargli una nuova collocazione, nella fattispecie come esterno di sinistra e dunque vice Insigne.