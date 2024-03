"Adora Modric, si ispira a Foden e apprezza Barella": chi è Sudakov, il gioiello che fa impazzire il Napoli

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul talento ucraino che piace al Napoli

"Sudakov ha tanti idoli che ne descrivono le qualità e in parte lo raccontano. Adora Modric, si ispira a Foden, apprezza Barella per grinta e agonismo". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul talento ucraino che piace al Napoli: "Si avvicina ai primi due per caratteristiche. Quello di trequartista è il suo ruolo naturale, ma il gioiellino ucraino è un giocatore che sa adattarsi, può fare anche la mezzala oppure il centrocampista centrale, certo con spiccate doti offensive, dando del tu al pallone, girovagando per il campo in cerca di idee e bellezza.

Sudakov ha lo sguardo sempre rivolto verso la porta avversaria, è un giocatore verticale, affonda tra le difese, alterna dribbling e filtranti, ha tantissima qualità e un’agenda di sogni sempre con sé. Per il futuro non si pone limiti.