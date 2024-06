Affare Hermoso, Il Mattino: "Commissioni indigeste, Conte può essere la chiave"

Napoli al bivio: meglio cedere alla domanda dell'agente di Mario Hermoso oppure resistere e virare su un altro obiettivo?

Napoli al bivio: meglio cedere alla domanda dell'agente di Mario Hermoso oppure resistere e virare su un altro obiettivo? Le commissioni pari a quasi 5 milioni di euro richieste dal procuratore del difensore spagnolo in uscita da parametro zero dall'Atlético Madrid cozzano visibilmente con la politica di mercato che da sempre ha caratterizzato il club con Aurelio De Laurentiis presidente. Tuttavia, come riferito da Il Mattino in edicola oggi, ormai il d.s. Manna ha già definito l'intesa tra le parti.

L'offerta da 3,5 milioni a stagione più un bonus di un milione di euro in caso di ritorno in Champions League della squadra azzurra. La tantum alla firma del giocatore 29enne è un rospo duro da digerire, eppure con l'arrivo di Antonio Conte certe fissazioni del numero uno del Napoli potrebbero decadere. Specialmente di fronte al muro innalzato da Urbano Cairo, che per privarsi di Alessandro Buongiorno (Torino) in estate non accetterà proposte inferiori a 50 milioni di euro. E senza contropartite di mezzo all'operazione.