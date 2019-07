Affare Pepè, la Gazzetta sta con ADL: "Fa bene a resistere ai procuratori"

“De Laurentiis fa bene a resistere ai procuratori”. Lo scrive sulle colonne della Gazzetta dello Sport oggi in edicola Maurizio Nicita. Il quotidiano prendere le parti del patron che ha rifiutato di pagare oltre 5 milioni di commissioni agli agenti. Nicita scrive: “Non sappiamo con certezza se l’affare Pépé al Napoli salterà, e se questo dipenderà dalla volontà di De Laurentiis di non pagare una cifra sproporzionata, oltre 5 milioni, di commissioni agli agenti. Se così fosse il presidente farebbe bene, anche se la posta in palio è alta. Perché continua lo strapotere di procuratori che con architetture finanziarie sempre più complesse come le Tpo (Third parties ownership), deviano fiumi di denaro fuori dal mondo del calcio, con finalità di speculazione pura: operazioni che rischiano di strozzare club deboli, come i piccoli negozianti costretti a pagare il pizzo. E di spezzare carriere di giovani illusi e sopravvalutati. La Fifa formalmente ha dichiarato guerra alle Tpo, ma di fatto i soliti noti continuano ad avere bilanci superiori a Pil dei Paesi del terzo mondo. Vogliamo continuare così?”