Affari in mezzo: Demme vuole l'Hertha, il Napoli monitora sempre Lo Celso

Affari al centro: possibili movimenti in mediana in casa Napoli in questa sessione di mercato. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Per quel che riguarda il centrocampo, l’Hertha Berlino insiste per Demme, scadenza 2024, forte della voglia di Diego di tornare in Germania e di sposare il progetto berlinese. Forse da capitano. In entrata si continua a lavorare sull’argentino Giovani Lo Celso del Tottenham, 27 anni e tanta concorrenza.