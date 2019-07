"Again!", retroscena sulla reazione di Klopp all'ennesimo gol di Insigne contro di lui

Quando vede Klopp, Insigne si scatena: gli aveva segnato su punizione ai tempi del Borussia Dortmund, poi lo scorso anno in Champions e, ancora, pochi giorni fa in amichevole, sempre contro il Liverpool. Klopp, sorridente, gli ha sussurrato a distanza: "Again". Ancora Insigne. Per quell'abitudine del gol che si rinnova. Un simpatico retroscena svelato dal Corriere dello Sport oggi in edicola.