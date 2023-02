Al bando la scaramanzia: nel quartiere Mercato è già colletta per la festa Scudetto

La scaramanzia intorno al terzo scudetto del Napoli non si respira nemmeno più per le vie della città campana.

La scaramanzia intorno al terzo scudetto del Napoli non si respira nemmeno più per le vie della città campana, tanto che nel quartiere Mercato, è già iniziata la colletta (10 euro a testa) per colorare le strade del rione con sciarpe, bandiere, trombe e gagliardetti. Napoli si sta già preparando per i festeggiamenti, con un grande evento al Plebiscito e con i tifosi che si stanno già organizzando per essere presenti non solo allo stadio, ma anche per le vie della città per l'ultima di campionato. A riportarlo è l'edizione napoletana de La Repubblica.