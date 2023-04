Al Maradona per tifare l'amico Osimhen: Simy ora rischia una multa dal Benevento

A quel punto Simy dovrà decidere se pagarla o rivolgersi al Collegio arbitrale. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Il caso Simy agita la piazza di Benevento. Il giocatore infatti ha ricevuto un richiamo formale dalla società sannita per la sua presenza, senza autorizzazione, al Maradona in occasione di Napoli-Milan dove era ospite del connazionale e amico Osimhen. L’attaccante giallorosso ha cinque giorni di tempo per fornire una spiegazione e una motivazione, ma se queste non dovessero essere ritenute valide dalla società scatterà una multa. A quel punto Simy dovrà decidere se pagarla o rivolgersi al Collegio arbitrale. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.