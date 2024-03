Alemao alla Gazzetta: "Napoli più forte dell'Atalanta. Ma dopo uno Scudetto è dura..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Napoli e Atalanta Alemao è stato interrogato ovviamente in primis sulla storia della monetina

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Napoli e Atalanta Alemao è stato interrogato ovviamente in primis sulla storia della monetina: "È stato un evento normale, magari un po’ folkloristico, in cui non ho mai mentito o recitato. Anzi, ero stato ferito alla fronte. È stato giusto che ci assegnassero il successo. Ma poi è finita lì, quando ho giocato nell’Atalanta sono stato apprezzato.

Partita? Intensa e agguerrita, però il Napoli è più forte. Credere nella Champions? Sì, e ci spero tanto perché mi sento napoletano. In azzurro ho vissuto un’allegria irripetibile. Difficile ripetersi dopo lo Scudetto? Spesso si pensa che dopo una vittoria non ci si debba rinforzare. Ma gli avversari si rinforzano e il livello di competitività tra le rivali generalmente si alza. Credo che il Napoli non sia cresciuto rispetto all’anno scorso".