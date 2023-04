All'Olimpico con nominativi 'prestati' dai napoletani? Fermati 40 ultras del Feyenoord a Roma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quaranta ultrà del Feyenoord rischiano la denuncia. Nella serata di ieri, riporta l'edizione romana del Corriere della Sera, i sostenitori della formazione olandese, volevano entrare ai tornelli dell'Olimpico con biglietti intestati a cittadini italiani. I tagliandi erano autentici, si legge, ma riportavano i nomi diversi rispetto ai possessori. La stessa situazione si era manifestata a Napoli in occasione del match dell'Eintracht, in quel caso si trattava di tifosi atalantini, in questo caso il sospetto è che possa trattarsi di sostenitori azzurri. La Digos sta indagando sulla questione.

Venti tifosi giallorossi fermati

Nel pomeriggio invece la Polizia, dopo aver respinto circa 200 tifosi della Roma che volevano assaltare un gruppo di sostenitori del Feyenoord - si legge sempre sul quotidiano - ha fermato 20 ultrà giallorossi per accertamenti dopo aver sequestrato mazze e martelli in un'auto in via Andrea Doria, nel quartiere Prati. Sono proseguiti fino a tarda notte i controlli sui 250 olandesi arrivati nella Capitale che hanno seguito la partita nei pub del centro.