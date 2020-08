Allan, spunta anche l'Atletico Madrid ma è tardi: brasiliano ad un passo dall'Everton

Pressing dell'Everton di Carlo Ancelotti per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan. A scriverlo, l'edizione odierna del quotidiano 'Il Mattino': i toffees hanno già avanzato un'offerta, non ancora i 40 milioni di euro che chiede De Laurentiis ma poco meno. Occhio però anche all'Atletico Madrid, una possibilità a cui il giocatore darebbe priorità in caso di offerta concreta.