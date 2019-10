Allan tra i peggiori per i quotidiani: "Tanta confusione, due leggerezze rischiano di diventare sanguinose"

Tra i peggiori in campo col Genk, oltre a Milik e Lozano, c'è anche Allan, lontano da quello dello scorso anno.

Voto 4.5 per La Gazzetta dello Sport: "Perde un pallone sanguinoso e per fortuna salva Meret. Scivola nel finale e Hagi grazia il Napoli. In mezzo tanta confusione".

Voto 5 per il Corriere dello Sport: "Due leggerezze che rischiano di diventare sanguinose e una serata a soffrire, senza la personalità che in genere gli appartiene".

Voto 4.5 sul Mattino: "Una palla persa a due passi dall'area di rigore che ancora sanguina. Dal punto di vista della costruzione non si lascia notare né per lucidità né per accuratezza nei passaggi".