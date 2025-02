Allarme infortuni, Il Mattino: "Terreni di Castel Volturno molto più duri in inverno"

L'infortunio di Anguissa è solo l'ultimo di una serie preoccupante che ha colpito il Napoli nel corso della stagione. Una lista lunga e che ha penalizzato diversi reparti della squadra: da Meret a Politano, da Spinazzola a Olivera, oltre a David Neres e Mazzocchi. Sono tanti gli azzurri che sono stati costretti a fermarsi per problemi muscolari.

Una problematica che trova ampio spazio nei quotidiani oggi in edicola, con il Mattino che non esclude che queste problematiche siano dovute anche per il cambiamento delle condizioni climatiche che incidono sui terreni di Castel Volturno dove il Napoli si allena: "Va tenuto anche di un altro aspetto: con l’inverno, i terreni di Castel Volturno, soffici con il caldo, diventano molto più duri" si legge.​