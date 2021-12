Allarme Koulibaly, Il Mattino: rischia un mese di stop, oggi gli esami

"Ansia Koulibaly, rischia uno stop di 30 giorni", si legge su Il Mattino oggi in edicola all'indomani della brutta rimonta subita dal Napoli con il Sassuolo. E' stata una brutta serata per gli azzurri, ed il pareggio subito nel finale potrebbe non essere la notizia peggiore: Lorenzo Insigne, Kalidou Kouliblay e Fabian Ruiz, non esattamente tre giocatori ininfluenti nello scacchiere di Spalletti, sono usciti infortunati dalla sfida. Per Insigne un indurimento ad un polpaccio ed una sostituzione preventiva, mentre per Fabian e Koulibaly i problemi sono maggiori. Per il difensore si parla di un possibile stiramento, che vorrebbe dire quasi trenta giorni di stop, mentre per Fabian un risentimento all'adduttore. Oggi gli esami strumentali.