Alle 12 incontro sul Var: gli errori di Firenze e le critiche di ADL dopo l'Atalanta tra gli episodi chiave

Andrà in scena alle 12 di oggi all’hotel Parco dei Principi di Roma l’atteso incontro fra gli arbitri e le squadre di Serie A. Il Var e il suo utilizzo in primo piano. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che tra gli episodi che hanno fatto più rumore ci sono gli errori di Massa e Valeri fermati dopo Fiorentina-Napoli, il caso del mani di De Ligt in Juve-Bologna, le proteste della Dea per Lazio-Atalanta, fino alle critiche di Aurelio De Laurentiis per il rigore negato su Llorente in Napoli-Atalanta.