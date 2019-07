Alleanza ADL-Raiola, CorSera: "I due costantemente in contatto, discorsi aperti per Lozano ed Insigne"

Una vera e propria alleanza quella tra Aurelio De Laurentiis e Mino Raiola, che ha definito anche le ultime strategie del club azzurro. Ne ha parlato anche il Corriere della Sera: "È la svolta, perché di questo si tratta, che legittima la nuova strategia del mercato del Napoli, squadra di vertice tra le più attive in questa prima fase della sessione estiva. Con Mino Raiola (da qualche mese agente di Lorenzo Insigne), dopo tanti battibecchi a distanza, l’imprenditore Aurelio si è ritrovato a colazione all’ inizio di maggio. Non in un posto qualsiasi, ma a casa di Carlo Ancelotti. C’era da definire il futuro del capitano napoletano ed è iniziato tutto lì: Raiola e De Laurentiis, insieme con il ds Cristiano Giuntoli, hanno sancito l’inedita alleanza. Che ha portato il difensore greco Manolas a Napoli, che tiene oggi i due costantemente in contatto per il promettente esterno del Psv Lozano e che avalla la possibilità di un prolungamento contrattuale di Insigne o della sua cessione con un’offerta congrua".