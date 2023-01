Allegri bocciato dai quotidiani, becca tutti 4: "Spazzato via, è un naufragio!"

Quello del 'Maradona' a seguito del 5-1 incassato dal Napoli per la Juventus è un vero e proprio naufragio.

Quello del 'Maradona' a seguito del 5-1 incassato dal Napoli per la Juventus è un vero e proprio naufragio. Questo è ciò che scrive TMW nel motivare il 4 in pagella al tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Voto che l'allenatore toscano prende da tutti i quotidiani presi in esame. "A pesare sono i suoi errori nella preparazione della partita. Non da lui" scrive, ad esempio, il Corriere delle Sera a cui fa eco Tuttosport: "Osa ma osa troppo". "La scelta di Chiesa a tutta fascia scopre la destra, gli errori individuali fanno il resto" è, invece, l'analisi de La Gazzetta dello Sport. Chiosa finale ed impietosa del Corriere dello Sport: "Spazzato via, come se la sua squadra fosse capitata lì per caso"