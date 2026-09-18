Allegri cambia le fasce? Due possibili novità contro la Fiorentina
Il puzzle tattico di Massimiliano Allegri per la trasferta di Firenze si arricchisce di nuovi nodi da sciogliere sulle corsie esterne, dove la versatilità degli interpreti offre diverse soluzioni a gara in corso. Sulla fascia destra l'unica certezza granitica rimane capitan Di Lorenzo, mentre resta del tutto aperto il ballottaggio per il ruolo di esterno alto. Matteo Politano garantisce la solita dote di esperienza, equilibrio e grande spirito di sacrificio in ripiegamento, utile per passare a una linea difensiva a cinque nei momenti di pressione avversaria. D'altra parte, spinge forte la candidatura del giovane Favasuli, entrato con la giusta scarica di adrenalina nella sfida contro il Bologna e autore dell'assist decisivo per la rete di Lobotka. Lo fa sapere il Cds oggi in edicola.
Analoga incertezza regna sul binario mancino, dove finora il tecnico toscano ha applicato una rotazione sistematica e scientifica delle risorse a disposizione. Mathías Olivera e Leonardo Spinazzola hanno giocato a cadenza alternata in questo avvio di stagione, offrendo garanzie differenti ma complementari a seconda dell'impostazione della partita. La decisione finale su chi affiancherà la catena di sinistra contro la Fiorentina verrà presa soltanto nelle ultime ore prima del fischio d'inizio, a conferma di un Napoli che fa della duttilità sulle bande uno dei suoi punti di forza principali.
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