Allegri ha parlato chiaro: così vuole spegnere i primi mugugni di Napoli

vedi letture

Un messaggio per ridimensionare le aspettative e allo stesso tempo spegnere i primi borbottii della piazza dopo la sconfitta contro il Como. Tuttosport interpreta così le parole pronunciate ieri da Massimiliano Allegri alla vigilia di Inter-Napoli: "Giochiamo contro la squadra favorita per lo scudetto". Il tecnico azzurro si presenta dunque a San Siro indicando nei nerazzurri la principale candidata al titolo. Intanto arriva anche una novità importante tra i convocati: Benoit Badiashile sarà per la prima volta a disposizione dopo aver saltato le prime due giornate.

Inter-Napoli, Vergara favorito su De Bruyne

Nonostante Allegri abbia assicurato di non aver ancora deciso la formazione, le scelte sembrano quasi definite. Davanti a Meret dovrebbero esserci Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola. A centrocampo Anguissa e Lobotka sono sicuri del posto, mentre Antonio Vergara resta favorito su Kevin De Bruyne per sostituire McTominay. In attacco Allegri dovrebbe invece riproporre il tridente utilizzato contro il Genoa, con Politano e Alisson Santos ai lati di Rasmus Hojlund.