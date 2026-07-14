Allegri pensa a due moduli per il Napoli: idea a sorpresa
Massimiliano Allegri studia il nuovo Napoli e valuta diverse soluzioni tattiche in vista della prossima stagione. L'idea di partenza resta il 4-3-3, modulo che ha caratterizzato gli ultimi anni della squadra azzurra, ma il tecnico livornese non esclude l'ipotesi di alternarlo al 3-5-2 in base agli avversari e alle caratteristiche della rosa. Le valutazioni proseguiranno durante il ritiro, quando Allegri potrà testare sul campo le diverse opzioni e individuare l'assetto più adatto. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
Oggi la prima conferenza stampa
Le prime indicazioni potrebbero arrivare già oggi, in occasione della conferenza stampa di presentazione. Allegri illustrerà le linee guida del suo progetto tecnico e potrebbe soffermarsi anche sugli aspetti tattici che intende sviluppare con il Napoli. Le risposte del tecnico saranno particolarmente attese, sia per comprendere quale sarà l'identità della squadra sia per capire come verranno valorizzate le caratteristiche dei giocatori a disposizione.
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