Allegri punta ad avere tre 'rinforzi' per il Como: Beukema, Neres e Badiashile

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Dopo la vittoria di Genova e i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, gli azzurri torneranno oggi al lavoro a Castel Volturno: “Seduta mattutina, la prima di un mini ciclo di lavoro che culminerà nella seconda, delicata sfida di campionato in agenda domenica alle 18 contro il Como al Maradona” si legge sul Corriere dello Sport.

Beukema, Neres e Badiashile puntano il Como

Gli osservati speciali saranno soprattutto Sam Beukema e David Neres, già convocati per la trasferta di Marassi ma ancora inevitabilmente indietro dopo i percorsi personalizzati seguiti durante il ritiro. Come sottolinea il quotidiano, “sarà una settimana importante e utile a migliorare la condizione di Beukema e Neres”.

Attenzione anche a Benoit Badiashile, ultimo arrivato in casa Napoli. Il difensore francese lavorerà per avvicinarsi rapidamente alla condizione dei compagni e ha già fissato il primo obiettivo: “punta quantomeno alla prima panchina” contro il Como.